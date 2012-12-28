Все новости
В мире
48
57 минут назад

Биржевые цены на газ в Европе упали на 13 процентов

Во вторник цена на газ в Европе снизилась на 13% после заявлений Дональда Трампа о возможном завершении операции против Ирана, начатой 28 февраля США и Израилем.

Биржевые цены на газ в Европе упали на открытии торгов на 13 процентов, —свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельский фьючерс подешевел до 589 долларов за тысячу кубометров на фоне надежд на скорое завершение боевых действий на Ближнем Востоке, связанных с заявлениями президента США Дональда Трампа, которые уже вернули стоимость барреля нефти к уровням ниже 100 долларов, — передает ТАСС.

Газ в Европе начал резко дорожать 2 марта на фоне возникновения проблем с поставками из Катара и от других поставщиков из региона Персидского залива. 10 марта параллельно с взлетом цен на нефть показатель впервые с января 2023 года доходил до 840 долларов за тысячу кубометров.

На фоне этого стало известно, что, например, в Великобритании запасов газа осталось на два дня активного потребления.
газ
цены
ЕС
