57 минут назад
Биржевые цены на газ в Европе упали на 13 процентов
Во вторник цена на газ в Европе снизилась на 13% после заявлений Дональда Трампа о возможном завершении операции против Ирана, начатой 28 февраля США и Израилем.
Апрельский фьючерс подешевел до 589 долларов за тысячу кубометров на фоне надежд на скорое завершение боевых действий на Ближнем Востоке, связанных с заявлениями президента США Дональда Трампа, которые уже вернули стоимость барреля нефти к уровням ниже 100 долларов, — передает ТАСС.
Газ в Европе начал резко дорожать 2 марта на фоне возникновения проблем с поставками из Катара и от других поставщиков из региона Персидского залива. 10 марта параллельно с взлетом цен на нефть показатель впервые с января 2023 года доходил до 840 долларов за тысячу кубометров.
На фоне этого стало известно, что, например, в Великобритании запасов газа осталось на два дня активного потребления.
