В России
30
20 минут назад
Глава ФСБ рассказал о предотвращенных терактах в жилом доме и транспорте
За последнее время ФСБ удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов.
«В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов», — отметил он.
Кроме того, по словам Бортникова, на территории России недавно удалось предотвратить подрыв многоквартирного жилого дома и «целый ряд резонансных терактов».
Он заявил, что спецслужбы вовремя среагировали и не допустили нападения на высокопоставленных представителей органов власти и командный состав Вооруженных сил РФ и Росгвардии, удалось избежать взрывов на транспорте и стрельбы в плотном пассажиропотоке.
Также глава ФСБ рассказал, что был расширен круг лиц из числа российских граждан и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против РФ.
