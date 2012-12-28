Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
В России
48
сегодня, 10:12
В МВД рассказали о мошеннической схеме с заменой домофона
Согласно сценарию, сначала мошенники звонят человеку и сообщают о предстоящей замене домофона. Темы домофонов и обслуживания дома воспринимаются как привычная и часто не вызывают подозрений.
«Проанализировав последние данные о кибермошенничестве, мы пришли к удивившему нас выводу: одним из самых распространенных предлогом, с которого начинается мошенническая атака, является «замена домофона», — говорится в сообщении ведомства.
По информации МВД, злоумышленники сообщают гражданам о якобы планируемой модернизации домофонного оборудования, необходимости зарегистрировать ключи или внести жильцов в новую систему доступа. После этого мошенники просят продиктовать код из сообщения, объясняя это подтверждением процедуры, — пишут «Известия».
В ведомстве подчеркнули, что схема может показаться простой, однако она продолжает работать именно благодаря своей бытовой правдоподобности. Темы домофонов и обслуживания дома воспринимаются как привычная и часто не вызывают подозрений.
МВД порекомендовало заранее сохранить в телефоне официальные контакты управляющей компании или председателя ТСЖ. В ведомстве также напомнили, что любые сообщения о замене оборудования, установке шлагбаумов, обновлении систем доступа или создании реестров ключей следует обязательно перепроверять. Кроме того, МВД подчеркнуло, что коды из СМС никак не связаны с обслуживанием домофонов и не должны передаваться третьим лицам ни при каких обстоятельствах.
В пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта» в этот же день сообщили о попытках мошенников выманивать сканы документов для открытия электронных кошельков, притворяясь «посредниками по оформлению «загранпаспортов». Согласно информации экспертов, особый интерес для злоумышленников представляют люди, планирующие зарубежные поездки.
