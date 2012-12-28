В МВД рассказали о мошеннической схеме с заменой домофона

Согласно сценарию, сначала мошенники звонят человеку и сообщают о предстоящей замене домофона. Темы домофонов и обслуживания дома воспринимаются как привычная и часто не вызывают подозрений.