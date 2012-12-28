В России
Девять детей отравились парами хлора в бассейне
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следствия, днем 8 марта три семьи с детьми отдыхали в помещении сауны, расположенной в городе Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание", - говорится в сообщении.
Всего в больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания помощи отпущены домой.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится осмотр помещений сауны, изымаются пробы воды из бассейна для исследования, допрашиваются очевидцы, персонал и руководство заведения. В ходе расследования будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СК.
