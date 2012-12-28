Все новости
«Я у тебя самый лучший!»

Общество
Общество
В Липецке дорожает картофель

Общество
Общество
Лужи по колено, а под ними лёд — тут вам и купанье, тут вам и полёт

Неделя 48
Неделя 48
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Общество
Общество
БПЛА перехвачен над Липецкой областью

Происшествия
Происшествия
Шкарин впервые за многие годы без «золота» первенства страны

Спорт
Спорт
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности

Происшествия
Происшествия
В Липецкой области пройдет небольшой снег

Погода в Липецке
Погода в Липецке
В Липецке дорожает картофель
Общество
«Я у тебя самый лучший!»
Общество
Лужи по колено, а под ними лёд — тут вам и купанье, тут вам и полёт
Неделя 48
БПЛА перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкой области пройдет небольшой снег
Погода в Липецке
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Шкарин впервые за многие годы без «золота» первенства страны
Спорт
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В России
30
43 минуты назад

Девять детей отравились парами хлора в бассейне

Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту отравления девяти детей парами хлора в бассейне одной из саун города Стерлитамак. Один ребенок был госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следствия, днем 8 марта три семьи с детьми отдыхали в помещении сауны, расположенной в городе Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание", - говорится в сообщении.

Всего в больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания помощи отпущены домой.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится осмотр помещений сауны, изымаются пробы воды из бассейна для исследования, допрашиваются очевидцы, персонал и руководство заведения. В ходе расследования будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СК.
