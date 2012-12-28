27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Жительница Грязинского округа перевела мошенникам 252 тысячи рублей при покупке квадроцикла
16 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану
"Серия ударов вражеского Израиля по населенному пункту Наби-Шит в районе Баальбек привела, по предварительным и неполным данным, к гибели 16 человек и ранению 35 других", - говорится в заявлении.
Военные действия начались после того, как 3 марта израильские военнослужащие пересекли границу и заняли несколько опорных позиций в южных районах Ливана.
