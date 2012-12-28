В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
В России
27
29 минут назад
Повышение цены на нефть не покроет дефицит бюджета России
Эскалация конфликта между США и Ираном и риски перебоев поставок через Ормузский пролив подтолкнули цены на нефть вверх. На 5 марта Brent торгуется около $84 за баррель, а российская Urals — примерно по $70.
При средней цене Urals около $70 дополнительные доходы могут достигнуть 1,8–2,2 трлн рублей, отметил руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев.
Однако реальные поступления могут оказаться ниже: российские компании из-за санкций часто продают нефть с дополнительными скидками, подчеркнул заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
На этом фоне правительство обсуждает корректировку бюджетного правила. Сейчас цена отсечения составляет $59 за баррель, но в Минфине допускают ее снижение.
Параллельно власти рассматривают меры оптимизации трат. По словам источника «Известий», в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждается сокращение финансирования отдельных госпрограмм примерно на 10% и снижение расходов на административный персонал.
0
0
0
0
0
Комментарии