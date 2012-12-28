Повышение цены на нефть не покроет дефицит бюджета России

Эскалация конфликта между США и Ираном и риски перебоев поставок через Ормузский пролив подтолкнули цены на нефть вверх. На 5 марта Brent торгуется около $84 за баррель, а российская Urals — примерно по $70.

