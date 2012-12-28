Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
Читать все
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
В театре Толстого впервые поставили мюзикл с оркестром
Культура
Еще трое липчан вернулись из плена
Общество
В Липецкой области до +4
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Общество
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
Происшествия
В Подгорном отключат холодную воду
Общество
С ремонтировавшего мост под Усманью подрядчика взыскали 2,2 миллиона рублей
Общество
«Новолипчанками года» стали 18 сотрудниц НЛМК
НЛМК Live
Читать все
В России
27
29 минут назад

Повышение цены на нефть не покроет дефицит бюджета России

Эскалация конфликта между США и Ираном и риски перебоев поставок через Ормузский пролив подтолкнули цены на нефть вверх. На 5 марта Brent торгуется около $84 за баррель, а российская Urals — примерно по $70. 

Рост котировок может принести бюджету дополнительные доходы. Если средняя цена Urals превысит $60–62 за баррель, казне это может принести 1–1,5 трлн рублей дополнительных нефтегазовых поступлений, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Это может сократить дефицит примерно с 1,6% до 1,5% ВВП.

При средней цене Urals около $70 дополнительные доходы могут достигнуть 1,8–2,2 трлн рублей, отметил руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев.

Однако реальные поступления могут оказаться ниже: российские компании из-за санкций часто продают нефть с дополнительными скидками, подчеркнул заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

На этом фоне правительство обсуждает корректировку бюджетного правила. Сейчас цена отсечения составляет $59 за баррель, но в Минфине допускают ее снижение.

Параллельно власти рассматривают меры оптимизации трат. По словам источника «Известий», в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждается сокращение финансирования отдельных госпрограмм примерно на 10% и снижение расходов на административный персонал.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить