сегодня, 14:15

В ЦБ РФ продлили ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 сентября. Решение регулятор объяснил санкциями, блокирующими возможность отечественных банков пополнять запасы западной наличной валюты.

Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2026 года, — сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении регулятора.

Ограничения касаются средств на валютных счетах и вкладах, открытых до 9 марта 2022 года. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до этой даты, сохраняется лимит на снятие наличной валюты в размере остатка средств на 00:00 по московскому времени 9 марта 2022 года, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро. Валюта вклада или счета при этом значения не имеет. Такой лимит действует при условии, что клиент ранее не воспользовался возможностью снять указанные средства наличными, — передает ТАСС.

Право на получение валюты осталось у граждан, открывших счета или вклады до 9 марта 2022 года. Максимальная сумма составляет не более 10 тысяч долларов США. При этом воспользоваться этим лимитом можно, если клиент еще не реализовал такую возможность ранее.
