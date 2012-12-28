Все новости
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
Трое липчан вернулись из плена
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
В преддверии 8 Марта женщинам предлагали высокооплачиваемую работу
Общество
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
В будущем парке Авиаторов — между «Елецким» и Сырским Рудником — монтируют сеть освещения
Общество
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
Происшествия
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
Происшествия
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей
Происшествия
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Происшествия
В Липецке заочно приговорили к 10 годам колонии находящегося в международном розыске закладчика
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
В мире
28
48 минут назад

США временно разрешили Индии покупать российскую нефть

Министерство финансов США выдало временную лицензию, позволяющую Индии в течение 30 дней приобретать нефть из России.

Минфин США выдал лицензию на закупку Индией в течение 30 дней уже находящейся в танкерах в море российской нефти, — передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и источники.

Как заявили два американских официальных лица, это решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что ведомство выдало 30-дневную лицензию на закупку Индией уже находящейся в морских танкерах российской нефти. По его словам, это позволит увеличить предложение на мировом энергетическом рынке в условиях американо-израильской военной кампании против Ирана.

Бессент добавил, что США также ожидают от Индии увеличения импорта американской нефти.

В опубликованном Минфином США документе говорится, что разрешаются операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда не позднее 12.01 по восточному времени США 5 марта (20.01 по времени мск).

Лицензия действует до 4 апреля, — сообщает РИА Новости.
нефть
Индия
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
