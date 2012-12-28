В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
США временно разрешили Индии покупать российскую нефть
Министерство финансов США выдало временную лицензию, позволяющую Индии в течение 30 дней приобретать нефть из России.
Как заявили два американских официальных лица, это решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.
Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что ведомство выдало 30-дневную лицензию на закупку Индией уже находящейся в морских танкерах российской нефти. По его словам, это позволит увеличить предложение на мировом энергетическом рынке в условиях американо-израильской военной кампании против Ирана.
Бессент добавил, что США также ожидают от Индии увеличения импорта американской нефти.
В опубликованном Минфином США документе говорится, что разрешаются операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда не позднее 12.01 по восточному времени США 5 марта (20.01 по времени мск).
Лицензия действует до 4 апреля, — сообщает РИА Новости.
