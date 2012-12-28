Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
сегодня, 09:58
Девять человек пострадали при атаке беспилотника на жилой дом в Севастополе
Девять человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ ночью 6 марта на жилой дом в Севастополе.
По его словам, сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.
«Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате атаки ВСУ ранены ребёнок и пожилой мужчина.
На месте работают все необходимые спецслужбы.
