Аналитики назвали топ подарков, которые россияне покупают на 8 Марта
В 2026 году россияне стали выбирать подарки осознаннее, подчеркивают эксперты.
Средний чек на СПА-сертификат достиг 2329 рублей (+12% покупок), на путешествия — 80,6 тыс. рублей (+11% к прошлому году и +8% по количеству). Товары из магазинов сувениров стоят в среднем 681 рубль, но их покупки сократились на 6%, как и букеты, шоколад, ювелирка с бижутерией и подарочные сертификаты (–9%).
Тренд «самопоздравления» набирает обороты: женщины, как и в прошлом году, предпочитают выбирать услуги. Аналогично на 23 Февраля баловали себя мужчины.
