Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
В мире
55
59 минут назад
Иранский дрон упал на территорию аэропорта Азербайджана
Иранский дрон упал на территорию аэропорта Нахичевани.
В местных соцсетях опубликовано видео того, как БПЛА падает на территорию аэропорта и произошел взрыв.
По информации агентства Report, в образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от аэропорта, проведена эвакуация.
«Эвакуированы учителя и учащиеся двух школ, находящихся на данной территории. Эвакуация была осуществлена с целью обеспечения безопасности педагогического состава и школьников», — заявили в Министерстве образования Нахичеваньской Автономной Республики.
0
0
0
0
0
Комментарии