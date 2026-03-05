Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
В Кировской области задержаны похитившие свыше 44 млн рублей у бойцов СВО
Организованная группа оформляла доверенности на управление финансами военных и организовывали заключение с ними фиктивных браков.
«Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области расследуется уголовное дело о совершении семью участниками организованной группы серии мошенничеств в особо крупном размере»,— говорится в сообщении.
По версии следствия, фигуранты в период с 2024 по 2025 год создали организованную преступную группировку с целью воровства выплат, которые полагаются участникам специальной военной операции. Они обманным путем создавали доверенности на управление финансами военнослужащих, и организовывали заключения фиктивных браков с ними. Положенные бойцам денежные средства злоумышленники присваивали себе. Всего участники банды украли более 44 млн рублей.
Сейчас пятерым участникам группировки предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сообщении уточняется, что на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 35 млн рублей.
