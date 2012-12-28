Все новости
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Циклон из Северной Атлантики принес в Липецкую область снег
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецк оказался в зеленой зоне по чистоте воздуха
Общество
В преддверии 8 Марта женщинам предлагали высокооплачиваемую работу
Общество
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
Цены на бензин растут без рывков
Экономика
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
67-летний житель Станового перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
За два месяца зимы в Липецкой области родились 1087 малышей
Общество
Три выпускника Липецкой области будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Общество
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
В России
53
сегодня, 15:31

В РФ возросло производство сидра и крепкого пива

В январе—феврале 2026 года в России объем производства напитков брожения, в число которых входят пиво и сидр, сократился на 6%, однако некоторые категории показали рост.

За первые два месяца 2026 года в России произвели 119,1 миллиона декалитров пива и пивных напитков, — передает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАТК).

Достигнутый результат оказался на 6,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Пива крепостью до 8,6 градуса сварили 104,4 миллиона дал, или на 5,1 процента меньше. Более крепкого пива удалось изготовить почти на три процента больше. Что касается пивных напитков, то их производство оценивается в 14,6 миллиона (минус 12,3 процента).

Также РАТК подсчитал, что в январе-феврале в России изготовили два миллиона декалитров сидра, пуаре и медовухи. Это на 1,4 процента больше, чем годом ранее. Рост обеспечил сидр, выработка которого увеличилась на 3,8 процента. При этом производство медовухи упало на 3,8 процента, а пуаре — на 23,8 процента.

Ранее одной из причин падения российского пивного рынка назвали молодое поколение, которое не желает употреблять спиртное. Оказалось, что так называемые зумеры предпочитают здоровый образ жизни.
алкоголь
экономика
сидр
пиво
