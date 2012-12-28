Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
В РФ прошел аккредитацию производитель органического коньяка
В России может появиться первый органический коньяк.
«На российском рынке впервые появился органический коньяк. Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции в аккредитованном органе «Роскачество-Органик», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при производстве органического коньяка соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Помимо этого процесс перегонки и выдержки исключает использование любых искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции «от лозы до бутылки».
В Роскачестве отметили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.
