Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
В России
13
26 минут назад
Президент РФ поручил оценить необходимость ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов
Срок исполнения этого поручения — 1 июля 2026 года.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря прошлого года.
В частности, Минтрансу поручено подготовить совместно с МВД и при участии Совета по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты России, заинтересованных комиссий Госсовета и представить «предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем».
Также поручено рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам.
0
0
0
0
0
Комментарии