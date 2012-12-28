Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
В России
Около 4 млн россиян получат пенсии досрочно перед длинными выходными
Россияне, которые получают пенсии на банковские карты с 7-го по 9-е число каждого месяца, в марте получат выплаты раньше.
В ведомстве пояснили, что перенос связан с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международный женский день. В Соцфонде отметили, что часть пенсионеров получит выплаты заранее: средства перечислят до праздников тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7-го по 9-е марта. Поскольку эти даты приходятся на длинные выходные, деньги поступят 6 марта — в последний рабочий день перед праздниками.
Выплаты через почту также придут раньше, если пенсионер получает их 8-го числа, так как в этот день доставка проводиться не будет. Тем, кто обычно получает пенсию 7-го и 9-го числа, почтовая доставка пройдет по обычному графику. В пресс-службе уточнили, что конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными следует узнавать непосредственно в почтовом отделении.
Если вместе с пенсией россиянин получает и другие выплаты Социального фонда, они также поступят заранее. Подавать дополнительные заявления не требуется — средства перечислят автоматически.
В Соцфонде напомнили, что досрочная выплата перед длинными выходными распространяется на все виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности.
По предварительным данным ведомства, предпраздничная доставка пенсий затронет около 4 млн россиян.
