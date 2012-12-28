Все новости
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Общество
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
Из задонских Гнилуш жалуются на нерасчищенную дорогу
Общество
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Сегодня в Липецке: знаменитые страшилки, липецкие мужчины – не скряги, но 8 марта рассчитывают уложиться в 3 тысячи
Общество
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
В селе Казинка горел жилой дом
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
В мире
46
сегодня, 10:06

246 россиян эвакуировали из Ирана через границу с Азербайджаном

246 россиян эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном с начала военной операции США и Израиля против Тегерана.

Более 240 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, — рассказали РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.

«С 28 февраля до 10.00 (09.00 мск) утра 4 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 246 граждан России. В общей сложности эвакуирован 1161 человек», — сообщили в погранслужбе.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
эвакуация
Иран
США
