В мире
29
55 минут назад
Подводная лодка атаковала фрегат Ирана у берегов Шри-Ланки
По меньшей мере 78 человек пострадали, 101 пропал без вести после того, как корабль Ирана был атакован подводной лодкой у берегов Шри-Ланки.
Какая именно подлодка ударила по фрегату, не уточняется.
Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Хератх сообщил, что ВМС и ВВС Шри-Ланки оказали помощь тонущему кораблю военно-морского флота Ирана, не менее 30 человек с борта корабля направлены в больницу на острове, — передает РИА Новости.
По информации ланкийской газеты Daily Mirror, инцидент произошел с иранским фрегатом класса «Моудж» IRIS Dena. Он приписан к Южному флоту ВМС Ирана. Недавно этот корабль принимал участие в военно-морских учениях в Индии. Также издание пишет, что на борту корабля находилось не менее 180 человек, 30 членов экипажа удалось спасти и доставить в больницу.
