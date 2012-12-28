ЦБ РФ сократит продажу валюты в рамках работы с ФНБ в марте

Банк России немного сократит продажи валюты в рамках работы с Фондом национального благосостояния (ФНБ) в марте — начале апреля с текущих 16,52 миллиарда рублей в день в эквиваленте.