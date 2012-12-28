Все новости
Российский газовоз был атакован в Средиземном море

Недалеко от Мальты 3 марта был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз». Судно везло груз из Мурманска. Атака была произведена с ливийского побережья с помощью украинских безэкипажных катеров.

Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ), — сообщает Министерство транспорта РФ.

Атака произошла 3 марта в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Благодаря слаженной помощи спасательных служб Мальты и России все 30 членов экипажа, россияне, спасены.

«Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ведомство квалифицировало произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, который произошел в результате грубейшего нарушения норм международного морского права.

«Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств —членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», — подчеркнула пресс-служба Минтранса.
