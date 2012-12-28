Российский газовоз был атакован в Средиземном море

Недалеко от Мальты 3 марта был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз». Судно везло груз из Мурманска. Атака была произведена с ливийского побережья с помощью украинских безэкипажных катеров.