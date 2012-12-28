Все новости
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Весенняя капель застучала в квартире на Космонавтов
Общество
Недовольный клиент «заминировал» организацию
Происшествия
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Спорт
На улице 9 Декабря в пожаре пострадала пожилая пара
Происшествия
В России
53
37 минут назад

В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке беспилотников

Пятеро жителей Волгоградской области пострадали при атаке беспилотников.

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому, — сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области... Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.

Губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне. Кроме того, в Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Также выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, — говорится  в сообщении.

Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению возможных повреждений иных объектов, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения, — заявил глава региона.
беспилотники
атака
0
0
1
0
0

