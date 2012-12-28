Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке беспилотников
Пятеро жителей Волгоградской области пострадали при атаке беспилотников.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области... Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне. Кроме того, в Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Также выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, — говорится в сообщении.
Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению возможных повреждений иных объектов, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения, — заявил глава региона.
