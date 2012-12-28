Все новости
В мире
13
4 минуты назад

Иранские ракеты атаковали американский эсминец в Индийском океане

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американский эсминец в Индийском океане.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) утверждает, что ударил по эсминцу США, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья исламской республики, — передает ТАСС.

«ВМС КСИР нанесли удар ракетами Qadr-380 и Talaiyeh по американскому эсминцу, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья Ирана, а также по судну-дозаправщику рядом с ним», — приводит пресс-релиз КСИР агентство Tasnim.

Утверждается, что, согласно разведывательным данным, на палубе двух кораблей произошёл масштабный пожар.

Других деталей, включая название эсминца, не приводится.

Отмечается, что ВМС КСИР наносили удар ракетами «Кадр 380» и «Талаие». Известно, что эскадренный миноносец США заправлялся от американского топливозаправщика в 650 километрах от побережья Ирана в Индийском океане.

«В рамках серии действий этой выдающейся операции американский эсминец, который заправлялся от американского топливозаправщика в 650 километрах от побережья Ирана в Индийском океане, был поражен ракетами «Кадр 380» и «Талаие» военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», — сообщает агентство IRIB.

Кроме того, в Tasnim утверждают, что Иран сбил американский истребитель F-15, — сообщает RT.
США
Иран
атака
