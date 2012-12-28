Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Липецкая вечЁрка: арест подозреваемой в отравлении детей, пробка в Ссёлках и улица под водой
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
В мире
13
4 минуты назад
Иранские ракеты атаковали американский эсминец в Индийском океане
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали американский эсминец в Индийском океане.
«ВМС КСИР нанесли удар ракетами Qadr-380 и Talaiyeh по американскому эсминцу, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья Ирана, а также по судну-дозаправщику рядом с ним», — приводит пресс-релиз КСИР агентство Tasnim.
Утверждается, что, согласно разведывательным данным, на палубе двух кораблей произошёл масштабный пожар.
Других деталей, включая название эсминца, не приводится.
Отмечается, что ВМС КСИР наносили удар ракетами «Кадр 380» и «Талаие». Известно, что эскадренный миноносец США заправлялся от американского топливозаправщика в 650 километрах от побережья Ирана в Индийском океане.
«В рамках серии действий этой выдающейся операции американский эсминец, который заправлялся от американского топливозаправщика в 650 километрах от побережья Ирана в Индийском океане, был поражен ракетами «Кадр 380» и «Талаие» военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», — сообщает агентство IRIB.
Кроме того, в Tasnim утверждают, что Иран сбил американский истребитель F-15, — сообщает RT.
0
0
0
0
0
Комментарии