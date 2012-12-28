Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Рекордные расчеты в нацвалютах удержат рубль крепким на долгое время
Эксперты сходятся во мнении: рекордный рост доли рубля стал следствием санкций и перенастройки платежной инфраструктуры. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил: бизнесу стало проще и надежнее проводить транзакции в рублях, минуя риски блокировок. Снижение доли юаня и рупий после пика 2024 года он связал с техническими сложностями и ограничениями на движение капитала у этих валют. Финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин добавил, что рубль выигрывает у дружественных валют из‑за отсутствия потерь на конвертации, и спрогнозировал потенциал роста его доли минимум до 60%.
На фоне рублевизации курс доллара снизился со 101,7 рубля на начало 2025 года до 76,6 на 25 февраля 2026-го. Дополнительную поддержку рублю оказывает рост цен на нефть из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако давление на рубль может оказать готовящееся снижение цены отсечения в бюджетном правиле (с $59 до $45–50 за баррель), хотя эксперты не исключают, что корректировка может быть отложена с учетом геополитической обстановки. В любом случае рекордная доля расчетов в нацвалютах смягчит удар.
Как пояснил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, без рублевых расчетов рубль мог бы уйти к 100–105 за доллар уже в первом полугодии. Помимо рублевизации, курс поддерживают высокая ключевая ставка (15,5%) и профицит торгового баланса.
