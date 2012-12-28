Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении на улице 50 лет НЛМК
Происшествия
Читать все
По решению суда в Липецке отремонтируют дорогу
Общество
Работа всех светофоров в центре города восстановлена
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Общество
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У 38-летнего усманца нашли 21 400 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
В Липецкой области ожидается небольшой снег
Погода в Липецке
В Липецке зацвели пролески
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Читать все
В России
16
9 минут назад

Рекордные расчеты в нацвалютах удержат рубль крепким на долгое время

По итогам 2025 года совокупная доля рубля и валют дружественных стран в расчетах за экспорт и импорт впервые превысила 85%, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Рубль занял 53,7% в экспортной выручке (рост на 12,4 п.п. за год) и 54,4% в платежах за импорт (плюс 11,2 п.п.). Доля «токсичных» доллара и евро рухнула до исторического минимума — 14,4% в экспорте и 15% в импорте. Для сравнения: в 2021 году на западные валюты приходилось почти 85% расчетов.

Эксперты сходятся во мнении: рекордный рост доли рубля стал следствием санкций и перенастройки платежной инфраструктуры. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил: бизнесу стало проще и надежнее проводить транзакции в рублях, минуя риски блокировок. Снижение доли юаня и рупий после пика 2024 года он связал с техническими сложностями и ограничениями на движение капитала у этих валют. Финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин добавил, что рубль выигрывает у дружественных валют из‑за отсутствия потерь на конвертации, и спрогнозировал потенциал роста его доли минимум до 60%.

На фоне рублевизации курс доллара снизился со 101,7 рубля на начало 2025 года до 76,6 на 25 февраля 2026-го. Дополнительную поддержку рублю оказывает рост цен на нефть из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако давление на рубль может оказать готовящееся снижение цены отсечения в бюджетном правиле (с $59 до $45–50 за баррель), хотя эксперты не исключают, что корректировка может быть отложена с учетом геополитической обстановки. В любом случае рекордная доля расчетов в нацвалютах смягчит удар. 

Как пояснил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, без рублевых расчетов рубль мог бы уйти к 100–105 за доллар уже в первом полугодии. Помимо рублевизации, курс поддерживают высокая ключевая ставка (15,5%) и профицит торгового баланса.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить