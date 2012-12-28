CLANBEAUTY — те самые магазины косметики с ванной внутри

Есть бьюти-пространства, куда заходишь «просто посмотреть», а выходишь — с ощущением, будто побывала у личного косметолога. CLANBEAUTY — именно такие. Уже более восьми лет эти мультибрендовые магазины стоят на страже красивой кожи и осознанного ухода — без навязчивости, случайных покупок и баночек «на авось».

История бренда началась не с бизнес-плана, а с личной потребности. Ирина Ануфриева, основательница CLANBEAUTY, в декрете искала качественную косметику с удобной доставкой — и не находила. Когда нет подходящего варианта, его создают сами. Так появилась сначала небольшая онлайн-страница, затем — домашний склад с самыми востребованными средствами, позже — полноценный офис продаж.









Следующим шагом стал первый розничный магазин на Проспекте Победы, 61б (остановка Доватора). Через три года — второй, в историческом центре города, на ул. Зегеля, 2. Сегодня CLANBEAUTY — это уже не просто магазины, а узнаваемое бьюти-пространство с характером.

И да, это те самые магазины с ванной внутри.





В каждом пространстве есть тестовая комната с раковиной, где можно полноценно пройти весь ритуал ухода: очищение, тоник, сыворотка, крем, SPF, макияж. Не на тыльной стороне ладони, а на своей коже — так, как это работает в реальности. Такой формат превращает покупку в осознанный выбор.

Консультанты здесь — не «девушки за кассой», а бьюти-наставники. Они могут честно сказать: «Вам это не нужно» — и это, пожалуй, лучший комплимент профессионализму. Каждая проходит обучение, регулярно повышает квалификацию и глубоко разбирается в составах.





За время работы команда провела более 15 000 консультаций — офлайн и онлайн. И каждая из них бесплатна, не обязывает к покупке и строится вокруг главного вопроса: что действительно нужно вашей коже?

Ассортимент CLANBEAUTY вырос вместе с брендом. Всё начиналось с корейской косметики, а сегодня на полках — профессиональные космецевтические бренды из России, Европы, США и Южной Кореи. Среди них — Angiopharm, M.AKLIVE, MEDI-PEEL, Allies of Skin, HEMPZ, Hadat, Davines, SHIK, Manyo Factory и десятки других марок, за которыми стоят лаборатории, исследования и реальные результаты.





CLANBEAUTY — это сообщество девушек, которые выбирают не хайп, а системный уход. Новым клиентам доступна скидка -15% на первый заказ по промокоду FIRST, а накопительная система лояльности начинает работать с первой покупки и действует бессрочно.

Но главное здесь — не скидки и не количество брендов. Главное — атмосфера.

CLANBEAUTY — это про то, чтобы не покупать вслепую. Про возможность протестировать, задать любые вопросы, разобраться в составе и понять, что подходит именно вам. Про заботу, которая начинается с очищения — и заканчивается уверенностью в зеркале.

Если вы выбираете осознанный уход и хотите, чтобы косметика действительно работала, — вам сюда.

Добро пожаловать в CLANBEAUTY.

ИП Ануфриева Ирина Сергеевна, ОГРНИП 320482700034770.

