Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
Общество
Читать все
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Весенняя капель застучала в квартире на Космонавтов
Общество
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Спорт
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
Читать все
Бизнес
51
13 минут назад

CLANBEAUTY — те самые магазины косметики с ванной внутри

Есть бьюти-пространства, куда заходишь «просто посмотреть», а выходишь — с ощущением, будто побывала у личного косметолога. CLANBEAUTY — именно такие. Уже более восьми лет эти мультибрендовые магазины стоят на страже красивой кожи и осознанного ухода — без навязчивости, случайных покупок и баночек «на авось».

История бренда началась не с бизнес-плана, а с личной потребности. Ирина Ануфриева, основательница CLANBEAUTY, в декрете искала качественную косметику с удобной доставкой — и не находила. Когда нет подходящего варианта, его создают сами. Так появилась сначала небольшая онлайн-страница, затем — домашний склад с самыми востребованными средствами, позже — полноценный офис продаж.


фото1_ 4 марта.JPG


Следующим шагом стал первый розничный магазин на Проспекте Победы, 61б (остановка Доватора). Через три года — второй, в историческом центре города, на ул. Зегеля, 2. Сегодня CLANBEAUTY — это уже не просто магазины, а узнаваемое бьюти-пространство с характером.

И да, это те самые магазины с ванной внутри.


фото2_4 марта.JPG

В каждом пространстве есть тестовая комната с раковиной, где можно полноценно пройти весь ритуал ухода: очищение, тоник, сыворотка, крем, SPF, макияж. Не на тыльной стороне ладони, а на своей коже — так, как это работает в реальности. Такой формат превращает покупку в осознанный выбор.

Консультанты здесь — не «девушки за кассой», а бьюти-наставники. Они могут честно сказать: «Вам это не нужно» — и это, пожалуй, лучший комплимент профессионализму. Каждая проходит обучение, регулярно повышает квалификацию и глубоко разбирается в составах.


фото3_4марта.jpg

За время работы команда провела более 15 000 консультаций — офлайн и онлайн. И каждая из них бесплатна, не обязывает к покупке и строится вокруг главного вопроса: что действительно нужно вашей коже?

Ассортимент CLANBEAUTY вырос вместе с брендом. Всё начиналось с корейской косметики, а сегодня на полках — профессиональные космецевтические бренды из России, Европы, США и Южной Кореи. Среди них — Angiopharm, M.AKLIVE, MEDI-PEEL, Allies of Skin, HEMPZ, Hadat, Davines, SHIK, Manyo Factory и десятки других марок, за которыми стоят лаборатории, исследования и реальные результаты.


фото 4_4 марта.JPG

CLANBEAUTY — это сообщество девушек, которые выбирают не хайп, а системный уход. Новым клиентам доступна скидка -15% на первый заказ по промокоду FIRST, а накопительная система лояльности начинает работать с первой покупки и действует бессрочно.

Но главное здесь — не скидки и не количество брендов. Главное — атмосфера.

CLANBEAUTY — это про то, чтобы не покупать вслепую. Про возможность протестировать, задать любые вопросы, разобраться в составе и понять, что подходит именно вам. Про заботу, которая начинается с очищения — и заканчивается уверенностью в зеркале.

Если вы выбираете осознанный уход и хотите, чтобы косметика действительно работала, — вам сюда.
Добро пожаловать в CLANBEAUTY.

1/6

ИП Ануфриева Ирина Сергеевна, ОГРНИП 320482700034770.

Реклама

Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить