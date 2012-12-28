Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении на улице 50 лет НЛМК
Происшествия
Читать все
По решению суда в Липецке отремонтируют дорогу
Общество
Работа всех светофоров в центре города восстановлена
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Общество
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У 38-летнего усманца нашли 21 400 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
В Липецкой области ожидается небольшой снег
Погода в Липецке
В Липецке зацвели пролески
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Читать все
В мире
40
48 минут назад

В Азии может упасть нефтепереработка из-за затора в Ормузском проливе

Проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив создают серьезные риски для крупных экономик Азии.

Нефтеперерабатывающие заводы в странах Азии рассматривают возможность сократить объемы переработки нефти из-за трудностей с ее транспортировкой через Ормузский пролив на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, — передает РБК со ссылкой на Bloomberg и источники, знакомые с ходом дискуссий.

По их словам, некоторые крупные перерабатывающие предприятия рассматривают возможность снизить объемы переработки на 20-30%, учитывая, что десятки танкеров заблокированы в Персидском заливе и прилегающих водах. Среди таковых — китайские и японские нефтеперерабатывающие заводы, особенно государственные и крупные компании.

Именно они наиболее вероятно пойдут на такой шаг, поскольку сильно зависят от нефти, поступающей из стран Персидского залива, — говорят источники.

Крупнейшие азиатские рынки, такие как Китай, Индия, Южная Корея и Япония, в наибольшей степени зависят от нефти, которая транспортируется через Ормузский пролив. Они получают грузы по долгосрочным контрактам из Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ. Доставка их в порты Азии обычно занимает от 15 до 30 дней, и заменить их за счет поставок из более отдаленных регионов, например, Северной и Южной Америк, Европы и Африки затруднительно, поясняет Bloomberg.

В качестве альтернативы снижению поставок заводы рассматривают возможность провести техническое обслуживание установок для переработки нефти. Так, китайская Zhejiang Petrochemical, оператор одного из крупнейших в мире нефтехимических комплексов, собралась в марте провести плановое техническое обслуживание установки первичной переработки нефти мощностью 10 млн т в год. Rongsheng Petrochemical, основной акционер завода, подтвердил готовность к корректировке объемов производства.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Однако, как пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков, в последние дни трафик через него упал на 80%.

Цены на нефть в мире на фоне кризиса на Ближнем Востоке уже выросли до более чем $80 за баррель. Главным фактором роста является именно риск закрытия Ормузского пролива, —заявил директор по энергетике и переработке в ICIS Аджай Пармар.
нефть
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить