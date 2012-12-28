Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
48 минут назад
В Азии может упасть нефтепереработка из-за затора в Ормузском проливе
Проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив создают серьезные риски для крупных экономик Азии.
По их словам, некоторые крупные перерабатывающие предприятия рассматривают возможность снизить объемы переработки на 20-30%, учитывая, что десятки танкеров заблокированы в Персидском заливе и прилегающих водах. Среди таковых — китайские и японские нефтеперерабатывающие заводы, особенно государственные и крупные компании.
Именно они наиболее вероятно пойдут на такой шаг, поскольку сильно зависят от нефти, поступающей из стран Персидского залива, — говорят источники.
Крупнейшие азиатские рынки, такие как Китай, Индия, Южная Корея и Япония, в наибольшей степени зависят от нефти, которая транспортируется через Ормузский пролив. Они получают грузы по долгосрочным контрактам из Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ. Доставка их в порты Азии обычно занимает от 15 до 30 дней, и заменить их за счет поставок из более отдаленных регионов, например, Северной и Южной Америк, Европы и Африки затруднительно, поясняет Bloomberg.
В качестве альтернативы снижению поставок заводы рассматривают возможность провести техническое обслуживание установок для переработки нефти. Так, китайская Zhejiang Petrochemical, оператор одного из крупнейших в мире нефтехимических комплексов, собралась в марте провести плановое техническое обслуживание установки первичной переработки нефти мощностью 10 млн т в год. Rongsheng Petrochemical, основной акционер завода, подтвердил готовность к корректировке объемов производства.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Однако, как пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков, в последние дни трафик через него упал на 80%.
Цены на нефть в мире на фоне кризиса на Ближнем Востоке уже выросли до более чем $80 за баррель. Главным фактором роста является именно риск закрытия Ормузского пролива, —заявил директор по энергетике и переработке в ICIS Аджай Пармар.
