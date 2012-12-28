В Минпромторге оценили идею о минимальной закупочной цене на картофель

Картофельный союз предложил установить для торговых сетей минимальную закупочную цену на уровне 30–60 рублей за килограмм. В ФАС к инициативе отнеслись осторожно, отметив, что условия поставок, включая цены и объемы, должны определяться сторонами самостоятельно.