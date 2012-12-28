Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Читать все
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
Липчанка съела рыбу и у нее чуть не начался перитонит
Здоровье
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей
Происшествия
В Липецке масштабное отключение электроэнергии оставило несколько улиц без работающих светофоров
Общество
80-летняя пенсионерка оказалась взаперти из-за снежной лавины
Происшествия
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Общество
Работа всех светофоров в центре города восстановлена
Общество
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
По решению суда в Липецке отремонтируют дорогу
Общество
Караул! Один дом заливает фекалиями, в другом — течет крыша!
Общество
Читать все
В России
34
сегодня, 15:21

В Минпромторге оценили идею о минимальной закупочной цене на картофель

Картофельный союз предложил установить для торговых сетей минимальную закупочную цену на уровне 30–60 рублей за килограмм. В ФАС к инициативе отнеслись осторожно, отметив, что условия поставок, включая цены и объемы, должны определяться сторонами самостоятельно.

Минпромторг России постоянно мониторит цены на социально значимые и сезонные продовольственные товары, а также взаимодействует по этому вопросу с представителями торговли и производителями, — рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в СМИ сообщалось, что Картофельный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой рассмотреть предложение об установлении минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети.

«Минпромторг России постоянно мониторит цены на социально значимые и сезонные товары, взаимодействует по этому вопросу с представителями торговли и производителями. Когда в силу сезонного фактора торговые сети фиксируют рост цен на социально значимые товары, например, из овощной группы, то они в инициативном порядке работают с ценами таким образом, чтобы сгладить чрезмерную волатильность», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что в настоящее время в проработке находятся альтернативные механизмы сдерживания роста цен и сезонной волатильности, в частности переход на заключение долгосрочных договоров поставки между производителями отдельных видов сельскохозяйственной продукции и крупными торговыми сетями, а также маркетплейсами.
картофель
цены
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить