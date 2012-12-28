Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
В Минпромторге оценили идею о минимальной закупочной цене на картофель
Картофельный союз предложил установить для торговых сетей минимальную закупочную цену на уровне 30–60 рублей за килограмм. В ФАС к инициативе отнеслись осторожно, отметив, что условия поставок, включая цены и объемы, должны определяться сторонами самостоятельно.
Ранее в СМИ сообщалось, что Картофельный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой рассмотреть предложение об установлении минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети.
«Минпромторг России постоянно мониторит цены на социально значимые и сезонные товары, взаимодействует по этому вопросу с представителями торговли и производителями. Когда в силу сезонного фактора торговые сети фиксируют рост цен на социально значимые товары, например, из овощной группы, то они в инициативном порядке работают с ценами таким образом, чтобы сгладить чрезмерную волатильность», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что в настоящее время в проработке находятся альтернативные механизмы сдерживания роста цен и сезонной волатильности, в частности переход на заключение долгосрочных договоров поставки между производителями отдельных видов сельскохозяйственной продукции и крупными торговыми сетями, а также маркетплейсами.
