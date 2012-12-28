Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Бастрыкин предлагает ввести полную конфискацию имущества для коррупционеров
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил установить полную конфискацию нажитого имущества в качестве уголовного наказания для коррупционеров.
С такой инициативой он выступил на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
По его словам, следственная практика демонстрирует: алчность коррупционеров трудно остановить без жёстких решений.
«Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», — заявил он.
Он отметил, что данная мера давно ожидается обществом и способна обеспечить значительные поступления в казну.
Председатель СК РФ поручил коллегам активизировать работу по обнаружению имущества обвиняемых, подлежащего аресту.
