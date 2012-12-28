Липчане могут сделать предзаказ на все модели Samsung Galaxy S26 со скидкой до 20 тысяч рублей

МТС объявляет о старте предзаказа на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4, который продлится до 6 марта. Клиенты оператора получат скидку до 20 тысяч рублей в зависимости от модели и конфигурации смартфона.

Серия устройств Galaxy S26 разработана на базе самого мощного аппаратного обеспечения в истории линейки Galaxy S. Смартфоны спроектированы с учетом производительности AI, энергоэффективности и терморегулирования, что гарантирует плавное и стабильное выполнение ресурсоемких задач на протяжении всего дня.

В гаджетах заявлен лучший блок камер в истории Galaxy. Объединяя съемку, редактирование и обмен контентом в один бесшовный процесс, смартфон позволяет творить легко даже без профессиональных инструментов или специальных знаний.

Флагманы поддерживают работу с разными AI-ассистентами, включая Gemini и Perplexity. После настройки задачи можно выполнять одним нажатием кнопки или с помощью голосовой команды.

Линейка представлена в белом, черном, небесно-голубом и фиолетовом цветах.

Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС в период предзаказа: от 89 990 рублей за S26 (12/256GB) до 189 990 рублей за S26 Ultra (16/1TB).

Серия Galaxy Buds4 отличается стильным эргономичным дизайном и идеально сидящими в ухе уменьшенными амбушюрами. При создании корпуса использовались технологии компьютерного моделирования, основанного на данных о строении сотен миллионов ушей, что гарантирует надежное и комфортное ношение устройства.

Старшая модель Galaxy Buds4 Pro впервые получила увеличенный низкочастотный динамик, продвинутую систему активного шумоподавления и передовой адаптивный эквалайзер, которые обеспечивают сбалансированное звучание, максимально близкое к студийной записи, а также интеллектуальную настройку под любые условия прослушивания. Эти инновации позволяют передавать детали, недоступные для воспроизведения аудиоустройствами прошлых поколений: от высоких резонирующих нот скрипки до глубоких и насыщенных басов.

Galaxy Buds4 Pro также поддерживают управление движениями головы: можно принимать или отклонять звонки. В сочетании с голосовыми командами такой интуитивный способ управления помогает не отвлекаться от важных дел.

Стоимость Samsung Galaxy Buds4 в МТС в период предзаказа: 14 490 рублей за Galaxy Buds4, версия Pro – 19 990 рублей.

Предзаказ устройств можно оформить в интернет-магазине МТС*.

