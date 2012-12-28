Все новости
Общество
170
53 минуты назад

Участники РОРП ЛО обсудили новшества в сфере регулирования земельных и имущественных отношений

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области прошел круглый стол с участием министра имущественных и земельных отношений Липецкой области Ириной Никитенковой на тему: «Изменения в законодательстве, особенности регулирования земельных и имущественных отношений в 2026 году». 

В открытом диалоге с предпринимателями также участвовали два региональных замминистра — Ольга Овчинникова и Ольга Попова, заместитель директора областного Центра кадастровой оценки Анастасия Некрасова, и начальник отдела правового обеспечения в сфере имущественных, земельных отношений, строительства правового управления правительства Липецкой области Нигяр Зайцева.

Предваряя выступление спикеров, директор РОРП ЛО Ольга Митрохина отметила: «Сегодня тема кадастровой оценки недвижимости очень актуальна. Меняется законодательство, поэтому большое спасибо коллегам, что приняли наше приглашение встретиться с бизнесом и обсудить все новшества. Их много и, к сожалению, для предпринимателей они несут дополнительную нагрузку. Нам нужно быть готовыми к изменениями в части регулирования земельных и имущественных отношений». 

С 2025-го года реализацию регионального имущества осуществляет АО «Российский аукционный дом». Его привлечение позволило размещать информацию о продаже областного имущества на новых площадках, в том числе сайтах объявлений. В результате количество претендентов на приобретение областного имущества увеличилось. По состоянию на сегодняшнюю дату реализовано 29 лотов, общей стоимостью более 344 млн. рублей.

В 2026-м году Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области планирует реализовать более 70 объектов недвижимости и 40 транспортных средств.

С 10 февраля текущего года вступили в силу изменения в Земельный кодекс РФ. Появилась возможность перераспределения земель и земельных участков по схеме расположения земельного участка при отсутствии проекта межевания территории. В результате перераспределения площадь участка может быть увеличена не более чем на 1 000 квадратных метров. Также допускается уменьшение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, при условии соблюдения требований к образуемым участкам.

12096a7b-cda3-4644-904f-8bad4ce1150b.webp

Говорили и о возможности изменения категории земель. При этом министр имущественных и земельных отношений Липецкой области Ирина Никитенкова отметила: «Землям сельскохозяйственного назначения сейчас отдаётся приоритет. Это связано с государственной политикой по обеспечению продовольственной безопасности страны». 

Ещё одной ключевой темой дискуссии стало проведение государственной кадастровой оценки. В 2026 году в Липецкой области пройдёт переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков — её результаты будут применяться с 1 января 2027 года. В 2027 году аналогичная процедура ожидает объекты капитального строительства.

Участникам встречи рассказали, как правообладатели могут повлиять на результаты оценки. Один из эффективных инструментов — подача замечаний на этапе ознакомления с проектом отчёта. Если оценка уже утверждена, действуют два законных механизма: исправление ошибки или установление кадастровой стоимости в размере рыночной.

Отдельное внимание уделили возможностям Национальной системы пространственных данных. Через платформу правообладатели могут проверить кадастровую стоимость своего объекта, изучить историю её изменений, сравнить показатели с соседними объектами, а также воспользоваться различными сервисами.

Традиционно участники РОРП ЛО задавали своим гостям много вопросов. Из частных ответов и тем можно было сформулировать один вывод: предпринимателям необходимо тщательно смотреть за своей недвижимостью — своевременно приступать к освоению земельного участка, к осуществлению строительства на нем, актуализировать сведения об имуществе в Едином государственном реестре недвижимости. 

Ведь неиспользование земельного участка, предоставленного для строительства, может повлечь за собой увеличение арендной платы в два или три раза, а также прекращение аренды. Несвоевременное использование или неиспользование земельного участка, находящегося в собственности, может привести к его изъятию.

Итоги традиционной встречи с Министерством имущественных и земельных отношений Липецкой области в финале подвела Ольга Митрохина:

«Меняются законодательство, судебная практика — и бизнес должен быть готов к этому. Сегодня много говорили о кадастровой стоимости, потому что это всегда вызывает много вопросов. Можно точно сказать: предпринимателям нужно смотреть за своим имуществом, вовремя вносить сведения об изменениях в Единую государственную систему недвижимости, чтобы оценка была достоверная и, как следствие, рыночная и реальная стоимости были идентичны. Также много говорили о том, как нужно использовать свои земельные участки — это касается и физических лиц, и бизнеса. Много было противоречивых мнений и частных вопросов. Спасибо коллегам из министерства за то, что они открыты для диалога, объективны, честны и, соответственно, мы понимаем, к чему нам готовиться в будущем».

РОРП
земельные отношения
2
0
2
0
0
