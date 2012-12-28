Все новости
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
На улице Семашко порвало теплотрассу
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Кот пролетел три этажа по вентиляционной шахте: из подвала его доставали спасатели
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
7-летний мальчик пострадал в столкновении на улице 50 лет НЛМК
Семилетний мальчик получил в ДТП перелом ключицы со смещением
Мошенники обманули двоих при оплате поездок
На улице Бунина сгорел «BMW»
Участковый сфальсифицировал объяснения двух участников конфликта, чтобы не возбуждать дело
Из горящей квартиры в Ельце спасли двух человек
В России
В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт против руководителя ОПК

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против одного из руководителей оборонного предприятия. Теракт готовил россиянин по заданию украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ предотвратили в Екатеринбурге теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Свердловской области. При попытке задержания предполагаемого исполнителя украинский куратор дистанционного взорвал СВУ, убив исполнителя, —сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1985 года рождения по заданию спецслужб Украины», — рассказали в ЦОС.

По данным ФСБ, объектом покушения был один из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области. При попытке задержания предполагаемого исполнителя, уже забравшего из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК, «украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью», — передает ТАСС.

Как рассказали в ЦОС, ранее куратор переправил россиянину поддельный паспорт гражданина РФ, сведения об адресе проживания объекта покушения, а также два самодельных взрывных устройства. По указанию сотрудника украинских спецслужб, россиянин арендовал квартиру на поддельный паспорт.

В ЦОС отметили, что при взрыве диверсанта сотрудники спецподразделения ФСБ, пытавшиеся его задержать, и гражданское население не пострадали.

В ходе осмотра места происшествия изъято второе СВУ, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, состоящее из 300 г пластичной взрывчатки, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу, а также телефон фигуранта с перепиской с сотрудником спецслужб Украины и поддельный паспорт гражданина России.

Следственным подразделением УФСБ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
