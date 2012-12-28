«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
15 минут назад
В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт против руководителя ОПК
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против одного из руководителей оборонного предприятия. Теракт готовил россиянин по заданию украинских спецслужб.
«Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1985 года рождения по заданию спецслужб Украины», — рассказали в ЦОС.
По данным ФСБ, объектом покушения был один из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области. При попытке задержания предполагаемого исполнителя, уже забравшего из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК, «украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью», — передает ТАСС.
Как рассказали в ЦОС, ранее куратор переправил россиянину поддельный паспорт гражданина РФ, сведения об адресе проживания объекта покушения, а также два самодельных взрывных устройства. По указанию сотрудника украинских спецслужб, россиянин арендовал квартиру на поддельный паспорт.
В ЦОС отметили, что при взрыве диверсанта сотрудники спецподразделения ФСБ, пытавшиеся его задержать, и гражданское население не пострадали.
В ходе осмотра места происшествия изъято второе СВУ, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, состоящее из 300 г пластичной взрывчатки, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу, а также телефон фигуранта с перепиской с сотрудником спецслужб Украины и поддельный паспорт гражданина России.
Следственным подразделением УФСБ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
