55 минут назад
Девятиклассникам придется сдавать устный экзамен по истории с 2027 года
Учебный план с новым форматом экзамена начнет действовать с 2027 – 2028 учебного года.
«Принято решение о введении устного экзамена по истории для 9-х классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников. Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», — сказал он на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Кравцов уточнил, что устный экзамен будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе-апреле, — передает ТАСС.
В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что, как ожидается, около 1,5 млн школьников 9-х классов ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по истории.
