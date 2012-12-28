Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Общество
«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Общество
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Происшествия
Читать все
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
Кот пролетел три этажа по вентиляционной шахте: из подвала его доставали спасатели
Происшествия
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении на улице 50 лет НЛМК
Происшествия
Семилетний мальчик получил в ДТП перелом ключицы со смещением
Происшествия
Мошенники обманули двоих при оплате поездок
Происшествия
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
Участковый сфальсифицировал объяснения двух участников конфликта, чтобы не возбуждать дело
Происшествия
Из горящей квартиры в Ельце спасли двух человек
Происшествия
Читать все
В России
23
55 минут назад

Девятиклассникам придется сдавать устный экзамен по истории с 2027 года

Учебный план с новым форматом экзамена начнет действовать с 2027 – 2028 учебного года.

Устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе-апреле. Нововведение вступит в силу с 2027-2028 учебного года, — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории для 9-х классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников. Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», — сказал он на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Кравцов уточнил, что устный экзамен будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе-апреле, — передает ТАСС.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что, как ожидается, около 1,5 млн школьников 9-х классов ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по истории.
экзамен
образование
ЕГЭ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить