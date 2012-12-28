Главная ценность — люди: социальная политика компании «Лебедяньмолоко»

В основе работы компании всегда стоят люди. Именно они определяют ее развитие и успех. Следуя этому принципу, на предприятии «Лебедяньмолоко» уже много лет выстраивают системную работу по поддержке и развитию команды. Это комплексная программа, направленная на всестороннюю заботу о здоровье, развитии и благополучии сотрудников и их семей.

Результат этой работы — атмосфера, в которой хочется работать, расти профессионально и чувствовать себя частью прогрессивной команды. Компания регулярно проводит мероприятия, направленные на социально значимую жизнь коллектива: от спортивных соревнований и конкурсов профессионального мастерства до чествования трудовых династий и организации семейных праздников.



Выплаты сотрудникам при рождении детей в 2026 году



Вопросы поддержки семей и повышения рождаемости, обозначенные Президентом РФ как приоритетные, активно поддерживаются в компании «Лебедяньмолоко». Главным нововведением стал кратный рост единовременных выплат при рождении детей: за первого ребенка выплата увеличена до 200 000 рублей, за второго ребенка семья получит 250 000 рублей, за третьего ребенка - 300 000 рублей, за четвертого и последующих детей предусмотрена выплата в размере 400 000 рублей.



«Мы понимаем, что решение о рождении ребенка — это не только вопрос личного счастья, но и серьезная ответственность. Наша задача - не просто оказывать материальную поддержку, а стать надежной опорой для наших сотрудников, разделяя с семьей ключевые этапы ее жизни», - комментирует председатель совета директоров компании «Лебедяньмолоко» Александр Кремнёв.



Здоровье и спорт: образ жизни компании



Забота о здоровье — один из приоритетов «Лебедяньмолоко». Предприятие организует санаторно-курортное лечение, компенсирует сотрудникам абонементы в спортивные залы и проводит профилактические медицинские обследования. Уже более ста сотрудников воспользовались санаторным отдыхом и проверили свое здоровье.

Большое внимание уделяется вовлечению коллектива в поддержку здорового образа жизни. Компания не только оплачивает участие в соревнованиях, но и поощряет достижения сотрудников - за призовые места предусмотрены премии. По итогам прошлого года спортивная команда приняла участие в более чем 50 мероприятиях различного уровня и неоднократно занимала призовые места. В этом году к спортивным событиям присоединятся и дети сотрудников.









Профессиональное развитие и поддержка инициатив



Помимо финансовой поддержки, социальная программа компании включает широкий спектр нематериальных мер, направленных на профессиональное развитие сотрудников, поддержку их инициатив и создание комфортной корпоративной среды. В компании действуют программы производственных соревнований, регулярно проводятся тренинги и обучения для повышения квалификации сотрудников.









Поддержка семей с детьми



В целях поддержки сотрудников с малолетними детьми предусмотрена возможность работы по гибкому или индивидуальному графику. Родителям, чьи дети идут в первый класс, дают дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы помочь ребенку адаптироваться к новому этапу.



Компания регулярно организует экскурсии, коллективные походы в театры и мастер-классы. В летний период для всех детей сотрудников выделяются путевки в детские лагеря - ежегодно более 200 ребят проводят каникулы с пользой. Подарки к праздникам, Дню знаний и Дням рождения уже стали неотъемлемой частью корпоративной культуры. В этом году компания возрождает программу поддержки детского образования. Запущен проект «Маленькие звезды большой компании», который призван повысить интерес ребят к учебе и личным достижениям. Школьники, показывающие высокие результаты, будут получать дополнительные стипендии от компании.



«Лебедяньмолоко» активно поддерживает семейные династии, развивает раннюю профориентацию и вовлекает сотрудников в формирование традиций и воспитание будущих поколений. Регулярно проводятся мероприятия по чествованию трудовых семей, что способствует укреплению преемственности и передаче опыта.



Для «Лебедяньмолоко» поддержка сотрудников и их семей — не разовая акция, а системная работа. Компания демонстрирует, что бизнес способен влиять на позитивные изменения в обществе и создавать комфортную корпоративную среду.

