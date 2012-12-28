Все новости
В России
19
13 минут назад

Subaru отзывает 5467 автомобилей в РФ

Subaru отзывает 5467 автомобилей в России из-за возможной поломки фиксатора электрического стояночного тормоза у моделей Legacy, Outback и XV, выпущенных с 2015 по 2019 годы.

Три модели японского производителя Subaru собираются отозвать из России. Процесс затронет более 5,4 тысячи автомобилей (5467 единиц), — указано на сайте Росстандарта.

«Добровольная программа по изъятию транспортных средств представлена ООО «СУБАРУ МОТОР», являющимся официальным представителем изготовителя Subaru на российском рынке», — уточняется в сообщении агентства.

Ситуация вызвана возможным разъединением разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора у трех моделей — Subaru Legacy, Outback, XV, которые были выпущены в 2015-2019 годах. Из-за такой неисправности может загораться соответствующий индикатор, а сам тормоз может не включаться или не отключаться. На машинах, которые будут отозваны, проверят разъем и, если потребуется, заменят его или уплотнитель, а также поставят дополнительный фиксатор, — пишет Lenta.ru.

Ранее стало известно, что ушедший из России автогигант Volkswagen собрался отозвать десятки тысяч электромобилей. У них начали перегреваться аккумуляторы.
