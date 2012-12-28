Пьяный водитель грузовика «Фиат» протаранил припаркованный автомобиль: водитель уже был лишен прав
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
В России
19
13 минут назад
Subaru отзывает 5467 автомобилей в РФ
Subaru отзывает 5467 автомобилей в России из-за возможной поломки фиксатора электрического стояночного тормоза у моделей Legacy, Outback и XV, выпущенных с 2015 по 2019 годы.
«Добровольная программа по изъятию транспортных средств представлена ООО «СУБАРУ МОТОР», являющимся официальным представителем изготовителя Subaru на российском рынке», — уточняется в сообщении агентства.
Ситуация вызвана возможным разъединением разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора у трех моделей — Subaru Legacy, Outback, XV, которые были выпущены в 2015-2019 годах. Из-за такой неисправности может загораться соответствующий индикатор, а сам тормоз может не включаться или не отключаться. На машинах, которые будут отозваны, проверят разъем и, если потребуется, заменят его или уплотнитель, а также поставят дополнительный фиксатор, — пишет Lenta.ru.
Ранее стало известно, что ушедший из России автогигант Volkswagen собрался отозвать десятки тысяч электромобилей. У них начали перегреваться аккумуляторы.
0
0
0
0
0
Комментарии