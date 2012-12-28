В России
Специалисты предупредили о вреде антишпионских экранов
По их словам, любое электронное устройство оказывает нагрузку на глаза прежде всего из-за коротковолнового синего света. Но дисплеи с функцией защиты от посторонних взглядов помимо прочего имеют пониженную контрастность изображения. В результате пользователю сложнее различать детали, что повышает зрительное напряжение.
«Коротковолновый синий свет приводит к зрительному переутомлению и оксидативному стрессу. В антишпионских экранах дополнительным фактором становится снижение контрастной чувствительности, а длительная работа без перерывов и использование гаджетов перед сном могут приводить к нарушениям сна», — рассказал врач-офтальмолог городской поликлиники № 2 Сергей Серков.
IТ-специалист Даниил Аржаков отметил, что сама конструкция антишпионских фильтров может увеличивать нагрузку на зрение.
«Антишпионский фильтр физически задерживает часть света, поэтому экран объективно становится темнее. Ваш мозг дает команду глазам напрячься сильнее, чтобы разобрать текст. Вы можете не замечать, как начинаете щуриться или постоянно выкручиваете яркость на максимум. А постоянное напряжение глазной мышцы ведет к спазму аккомодации и быстрой усталости. Дополнительные слои экрана вносят легкие искажения и микроблики», — пояснил он.
Как отмечают специалисты, в реальной жизни люди постоянно меняют положение: автобус тряхнуло, откинулись на спинку кресла или чуть наклонили голову. Картинка сразу темнеет или искажается. Мышцы глаз и шеи вынуждены микроскопически подстраиваться, что провоцирует не только зрительный дискомфорт, но и головные боли.
Ранее компания Samsung представила технологию Privacy Display, однако уже сейчас разрабатываются ее аналоги. По данным инсайдера Digital Chat Station, подобные решения могут появиться в новых моделях смартфонов Honor, iQOO, OnePlus, realme, Xiaomi и vivo. Официально производители эту информацию пока не подтверждали, однако, согласно утечкам, многие устройства с такой функцией могут оказаться заметно дешевле флагманских моделей.
