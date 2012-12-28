В мире
Миротворцы ООН в Ливане сообщили о продолжении работы на юге страны
«На фоне беспрецедентных региональных событий миротворцы ВСООНЛ продолжают выполнять задачи, предусмотренные мандатом, на юге Ливана и вдоль «Голубой линии». Круглосуточное взаимодействие и координация ВСООНЛ со сторонами продолжаются, помогая избежать любых недоразумений и просчетов в эти неопределенные времена», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что поддержание каналов связи между конфликтующими сторонами остается приоритетной задачей для предотвращения дальнейшей эскалации.
Ранее о своей активизации на фоне ударов США и Израиля по Ирану сообщила шиитская группировка «Хезболла».
