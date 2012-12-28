В России
В Минфине предлагают освободить общепит от НДС до конца 2026 года
Минфин предложил временно освободить от НДС предприятия общепита на упрощенной и патентной системах налогообложения с 1 апреля по 31 декабря.
«Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону», — говорится в сообщении.
В Минфине пояснили, что такая мера предоставит предпринимателям дополнительное время для выбора оптимальной системы налогообложения и обеспечит максимально плавный переход к новым законодательным нормам.
В Минэкономразвития ранее сообщили, что в России продолжает расти сектор малого и среднего предпринимательства. По последним данным Единого реестра субъектов МСП, в стране зарегистрировано больше 6,8 млн таких предприятий. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года их количество стало на 247 тысяч больше, — пишут «Известия».
