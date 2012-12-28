Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Индексация социальных пенсий коснется 4 млн россиян
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек.
«В ходе отчета в Государственной думе на прошлой неделе я подробно говорил о том, что доходы старшего поколения находятся на особом контроле правительства. С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии», — сказал он на совещании с вице-премьерами.
По его словам, прибавка коснется свыше 4 млн человек. В их числе — люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, — пишут «Известия».
Мишустин подчеркнул, что поддержка старшего поколения и социально уязвимых категорий граждан остается одним из приоритетов работы правительства РФ. Индексация направлена на повышение уровня материального обеспечения получателей социальных пенсий.
Мишустин 25 февраля сообщил, что власти России активно привлекают работодателей к вопросам поддержки семей. Одной из таких мер станет увеличение необлагаемой суммы для предоставления гражданам при рождении ребенка.
