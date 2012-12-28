Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
сегодня, 13:26
Россиян штрафуют на сотни тысяч рублей за отказ от туров в ОАЭ
Туроператоры отказываются возвращать полную стоимость путёвок в Дубай, несмотря на обострение ситуации в регионе.
В публикации отмечается, что россияне начали сдавать туры, запланированные на апрель. За эти отказы туроператоры начали выписывать путешественникам «огромные штрафы».
Ряд компаний включают в стоимость фактически понесенные расходы, а также учитывают удерживаемую гостиницами ОАЭ стоимость при отмене брони. По данным издания, россиянам не удается вернуть и деньги за авиабилеты, авиакомпании удерживают половину уплаченной суммы.
По словам одной из туристок, она запросила у турагентства возврат за тур, который был запланирован на 4 марта. Его стоимость составляла 307,1 тысячи рублей. В компании россиянке заявили, что вся эта сумма будет списана в качестве штрафа.
До этого сообщалось, что власти эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов на фоне конфликта Ирана, Израиля и США.
