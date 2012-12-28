Все новости
В России
19
сегодня, 13:26

Россиян штрафуют на сотни тысяч рублей за отказ от туров в ОАЭ

Туроператоры отказываются возвращать полную стоимость путёвок в Дубай, несмотря на обострение ситуации в регионе.

Российские туроператоры решили не возвращать средства туристам, которые на фоне конфликта на Ближнем Востоке отменяют туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

В публикации отмечается, что россияне начали сдавать туры, запланированные на апрель. За эти отказы туроператоры начали выписывать путешественникам «огромные штрафы».

Ряд компаний включают в стоимость фактически понесенные расходы, а также учитывают удерживаемую гостиницами ОАЭ стоимость при отмене брони. По данным издания, россиянам не удается вернуть и деньги за авиабилеты, авиакомпании удерживают половину уплаченной суммы.

По словам одной из туристок, она запросила у турагентства возврат за тур, который был запланирован на 4 марта. Его стоимость составляла 307,1 тысячи рублей. В компании россиянке заявили, что вся эта сумма будет списана в качестве штрафа.

До этого сообщалось, что власти эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов на фоне конфликта Ирана, Израиля и США.
штрафы
туризм
