При организации теракта на Крымском мосту использовался сим-бокс

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва погибли пять человек, обрушился автомобильный пролёт и загорелись цистерны железнодорожного состава, который двигался в направлении Крыма.