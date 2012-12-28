Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
сегодня, 11:42
При организации теракта на Крымском мосту использовался сим-бокс
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва погибли пять человек, обрушился автомобильный пролёт и загорелись цистерны железнодорожного состава, который двигался в направлении Крыма.
«В ноябре 2025 года Южным военным судом осужден к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ. — Ред.) организатора теракта на Крымском мосту», — отметили в ЦОС.
Как сообщили в ведомстве, с 1 сентября 2025 года ФСБ раскрыла более 100 нелегальных каналов связи, которые использовали украинские спецслужбы для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, координации преступлений, распространения ложных угроз и мошенничества, — пишут «Известия».
За организацию работы свыше 220 SIM-боксов и обслуживание 54 тыс. SIM-карт задержаны более 200 россиян из 43 регионов. Они действовали за денежное вознаграждение. Возбуждены десятки уголовных дел по статьям о терроризме, мошенничестве, незаконной передаче номеров и сотрудничестве с иностранным государством. Ряд статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ФСБ подчеркнули, что все пособники будут установлены и понесут суровое наказание с учетом всех совершенных преступлений и последствий.
Представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко в тот же день сообщила, что правоохранительные органы задержали 29 участников организованной преступной группы, обеспечивавшей непрерывную работу SIM-боксов для дистанционных мошенников в Московском регионе. Также во Владимирской области была выявлена деятельность преступного сообщества, участники которого при помощи SIM-боксов массово обзванивали граждан для хищения средств и рассылали ложные сообщения о минировании зданий.
Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны 92 человека.
