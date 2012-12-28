Авито погружает школьников в мир больших данных: стартовал новый «Урок цифры» о рекомендательных алгоритмах

Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
Трое липчан вернулись из плена
Общество
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Читать все
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
В будущем парке Авиаторов — между «Елецким» и Сырским Рудником — монтируют сеть освещения
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей
Происшествия
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
Происшествия
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Происшествия
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
Происшествия
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
В Липецке заочно приговорили к 10 годам колонии находящегося в международном розыске закладчика
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
Читать все
Бизнес
53
45 минут назад

Авито погружает школьников в мир больших данных: стартовал новый «Урок цифры» о рекомендательных алгоритмах

Технологическая платформа Авито запускает новый интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» (урокцифры.рф).

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство», организаторами проекта выступают АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения РФ.

Это уже второй образовательный модуль, созданный экспертами Авито для проекта. Если в первом уроке фокус был на технологиях безопасности в интернете и работе специалистов антифрода, то новая глава посвящена продуктам, основанным на данных и машинному обучению. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. Новый «Урок цифры» от Авито знакомит школьников с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ и позволяет им самим поучаствовать в создании алгоритма.

16_9 v.1.png

По сюжету ученики вместе с главными героями — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления — от данных до решения — и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

16_9 v.2.png

Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми IT-профессиями в команде:

●     Игра «Озеро данных»: школьники становятся дата-инженерами и учатся собирать и структурировать информацию.

●     Игра «Площадь интересов»: знакомит с профессией дата-сайентиста; ученики изучают, как алгоритмы понимают предпочтения пользователей.

●     Игра «Трасса доставки данных»: знакомит с профессией бэкенд-разработчика; ребята узнают о надежной инфраструктуре для работы алгоритмов.

●     Игра «Библиотека гипотез»: знакомит с профессией дата-аналитика; школьники проверяют, как улучшить алгоритм с помощью анализа действий пользователей.

●     Игра «Зал взвешенных решений»: знакомит с A/B-тестированием — золотым стандартом принятия решений в цифровой среде.

«Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир IT и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу. Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам: на понятных примерах мы учим логике и работе с данными. Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе», — подчеркивает Андрей Венжега, директор департамента поиска и рекомендаций Авито.

16_9 v.4.png

«Новый «Урок цифры» от Авито посвящён работе рекомендательных систем и алгоритмов, с которыми пользователи сталкиваются каждый день при использовании различных цифровых платформ. Мы считаем важным сформировать понимание у школьников профессий, связанных с IT и ИИ, а также механику формирования рекомендаций и какую роль в этом играют данные. Понимание этих процессов формирует не только цифровую грамотность и более осознанное и безопасное взаимодействие с современными технологиями, но и помогает определиться с будущей профессией», — отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

16_9 v.5.png

За успешное прохождение «Урок цифры» от Авито, ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы Авито в реальные средства и направлены в виде пожертвований в организации.

Пройти новый урок можно по ссылке или на сайте урокцифры.рф.

Первый «Урок цифры» от Авито был запущен в мае 2025 года и познакомил учеников с технологиями безопасности на цифровых платформах. Ученики попробовали себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов до ML-инженеров, а также получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и фондам. Виртуальные баллы, заработанные во время прохождения тренажера, были конвертированы в реальные средства и переданы в организации, которым помогает Авито. Ученики прошли тренажер более 2 миллионов раз.

ООО «КЕХ еКоммерц». РЕКЛАМА

Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить