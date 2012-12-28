Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Иран сбил американский истребитель над Кувейтом
Средства ПВО Ирана сбили истребитель F-15 армии США в Кувейте. По имеющимся данным, пилоты самолета успели катапультироваться.
«Новостные источники сообщают об уничтожении американского истребителя в Кувейте», — говорится в сообщении.
На прикрепленных к публикации видеороликах видно, как из горящего воздушного судна катапультируются два пилота. В темном от дыма небе видны их белые парашюты.
Позднее, как уточнил телеканал SNN, представители кувейтских сил безопасности задержали одного из пилотов сбитого самолета.
Сообщение сопровождают кадры, как пилота усаживают в багажник автомобиля.
Также телеканал показывает фотографию пилота, на которой можно различить лицо военного ВВС США. Он жив и, судя по всему, в порядке.
На еще одних кадрах пилот, вероятно, сразу после приземления, стоит у забора, его окружают люди и снимают на видео. Тот действует осторожно — у него в руках оружие, рядом лежит парашют.
