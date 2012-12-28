Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены 17 домов и детсад
Российские военные всю ночь отражали массированную атаку украинских беспилотников в Краснодарском крае.
«Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск пострадали 17 домов, в городе объявлен режим ЧС. Губернатор Кондратьев сообщил о развертывании пунктов временного размещения и уничтожении 66 беспилотников ночью.
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Новороссийск повреждения получили семнадцать многоквартирных и частных домов. По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пять человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Ранее сообщалось о трёх пострадавших. Согласно данным оперативного штаба Кубани, в Новороссийске на базе школ №29 и №32 созданы пункты временного размещения для пострадавших.
До этого в Минобороны РФ сообщали об уничтожении 66 беспилотников в ночное время над Краснодарским краем.
Всего в течение прошедшей ночи с 23.00 мск 1 марта до 7.00 мск 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ, — говорится в сообщении ведомства.
