Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
Близится Пасха — дорожают яйца
Общество
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,7%
Здоровье
Читать все
Близится Пасха — дорожают яйца
Общество
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,7%
Здоровье
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
В России
1
42 минуты назад

В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены 17 домов и детсад

Российские военные всю ночь отражали массированную атаку украинских беспилотников в Краснодарском крае.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что минувшей ночью российские военные отражали массированную атаку украинских беспилотников.

«Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск пострадали 17 домов, в городе объявлен режим ЧС. Губернатор Кондратьев сообщил о развертывании пунктов временного размещения и уничтожении 66 беспилотников ночью.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Новороссийск повреждения получили семнадцать многоквартирных и частных домов. По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пять человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших. Согласно данным оперативного штаба Кубани, в Новороссийске на базе школ №29 и №32 созданы пункты временного размещения для пострадавших.

До этого в Минобороны РФ сообщали об уничтожении 66 беспилотников в ночное время над Краснодарским краем.

Всего в течение прошедшей ночи с 23.00 мск 1 марта до 7.00 мск 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами РФ, — говорится в сообщении ведомства.







беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить