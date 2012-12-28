Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей
Происшествия
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Читать все
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды
Происшествия
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень отменили под утро
Происшествия
Читать все
В России
56
сегодня, 10:49

Мужчину спасли с дрейфующего судна у берегов Сахалина

Спасатели на вертолете эвакуировали мужчину, застрявшего на дрейфующем судне в Татарском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области.

"К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту. Специалисты ведомства с помощью бортовой лебедочной системы СЛГ-300 подняли мужчину на борт воздушного судна. Спасательная операция осложнялась сильным волнением моря и ветром порывами до 20 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маломерное судно потеряло ход в 8 милях от берега Сахалина, когда экипаж занимался ловлей морепродуктов. Три человека смогли эвакуироваться, но их 57-летний коллега решил остаться на борту.

Сначала на помощь к нему вышли суда "Восток-8" и "СКФ Эндевор". Экипаж "Восток-8" сбросил пострадавшему гидрокостюм, чтобы защитить от переохлаждения. Однако мужчина не мог самостоятельно подняться на борт из-за травмы и сильного холода.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить