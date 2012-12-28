Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
сегодня, 10:49
Мужчину спасли с дрейфующего судна у берегов Сахалина
"К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту. Специалисты ведомства с помощью бортовой лебедочной системы СЛГ-300 подняли мужчину на борт воздушного судна. Спасательная операция осложнялась сильным волнением моря и ветром порывами до 20 м/с", - говорится в сообщении.
Уточняется, что маломерное судно потеряло ход в 8 милях от берега Сахалина, когда экипаж занимался ловлей морепродуктов. Три человека смогли эвакуироваться, но их 57-летний коллега решил остаться на борту.
Сначала на помощь к нему вышли суда "Восток-8" и "СКФ Эндевор". Экипаж "Восток-8" сбросил пострадавшему гидрокостюм, чтобы защитить от переохлаждения. Однако мужчина не мог самостоятельно подняться на борт из-за травмы и сильного холода.
