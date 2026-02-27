Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
Читать все
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Читать все
В России
53
сегодня, 00:59

Производство автомобилей в РФ за январь сократилось на 13,2%

В России в январе 2026 года производство легковых автомобилей сократилось на 13,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат, передает Газета.ру.

Всего за первый месяц года в стране выпустили 47,2 тысячи легковых машин. Еще сильнее упало производство грузового транспорта: грузовиков изготовили 5,7 тысячи единиц, что на 35,9% меньше, чем годом ранее. Автобусов массой более 5 тонн произвели 424 штуки — этот показатель снизился на 19,7% год к году.

Падение затронуло и производство комплектующих. Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе выпустили 9,6 тысячи штук — на 18,8% меньше, чем в январе 2025-го. Выпуск кузовов для автомобилей упал на треть — на 33,8%, до 2,5 тысячи единиц.

Минпромторг рассчитывает, что к концу 2030 года на отечественном авторынке останется не более 20% новых импортных автомобилей, а весь остальной спрос населения будет закрыт за счет продукции российского автопрома. При этом, как следует из данных социологического опроса, каждый четвертый россиянин никогда не решится на покупку произведенной в РФ машины.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить