150 человек эвакуированы после взрыва в доме в Москве
«Из дома эвакуировались порядка 150 человек. Их временно разместили в школе, находящейся рядом с домом», — говорится в сообщении.
В префектуре юго-западного административного округа сообщили, что в школе №1492 открыт пункт временного размещения.
По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри. Хозяйка жилья заявила, что квартира не была газифицирована. Жильцов дома эвакуировали.
По предварительным данным, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который использовался для монтажа натяжных потолков.
