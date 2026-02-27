Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
В Пермском крае пропала группа туристов
Уточняется, что группа выехала из деревни 20 февраля.
На снегоходах отправились в 100-километровую поездку из деревни Золотанки на плато Кваркуш. Поисками туристов занимаются спасатели, волонтеры и правоохранительные органы. Операцию усложняет то, что в районе пропажи снегоходчиков «снег как зыбучие пески», в котором техника проваливается и плохо едет, рассказал чемпион России по эндуро Александр Коробов.
Возбуждено уголовное дело. В региональной прокуратуре добавили, что туристическая группа не была зарегистрирована.
Жена одного из пропавших мужчин рассказала агентству Ura.ru, что все участники группы являются опытными туристами, среди них есть профессиональные водители снегоходов. Они уже несколько раз катались в этом районе, а в этот раз отправились на Кваркуш, чтобы отметить День защитника Отечества. Она также добавила, что группа хотела переночевать в знакомой избе-приюте, после чего вернуться обратно. Регистрироваться в МЧС они не стали, «так как не предполагалось никаких экстремальных маршрутов».
Поисками пропавших людей занимаются спасатели МЧС России, правоохранители, спасатели Пермской краевой службы спасения и волонтеры, рассказали в министерстве территориальной безопасности региона. Кроме того, группу ищут и с неба, для чего привлекли вертолет.
