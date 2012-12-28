Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
В России
Каждая восьмая российская компания готова нанять работников из Индии и Африки
Интерес к зарубежным кадрам, особенно на массовые позиции, заметно усилился, сообщил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Если ранее о найме иностранцев заявляли только 5% работодателей, то теперь их доля значительно выше, а готовность к такому формату сотрудничества выросла с 23%.
Среди предпочтительных направлений лидируют страны ЕС (54%), государства СНГ (38%), а также ЕАЭС и Азия — КНР, КНДР, Таиланд и Камбоджа (по 21%). Каждый восьмой респондент готов нанять соискателей из Африки включая ЦАР, Нигерию и Зимбабве, а также из Индии (по 13%).
Привлечение работников из визовых государств проводится через систему квот. В июле 2025 года Минтруд сообщал, что общий лимит на этот год установлен на уровне 235 тыс. человек, из которых 72 тыс. предназначены для граждан Индии.
На 2026 год объем квоты увеличен на 19% — до 279 тыс. человек. По подсчетам «Известий», это максимальный показатель как минимум за последнее десятилетие.
