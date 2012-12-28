Все новости
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
Липецкая вечЁрка: крышепад, кто руководит городом и состояние спасенных из рухнувшего цеха
Общество
Cкорая с ребёнком застряла в снегу: машину вытаскивали спасатели
Происшествия
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У каждого четвертого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
В России
51
55 минут назад

Каждая восьмая российская компания готова нанять работников из Индии и Африки

В России треть компаний уже привлекает иностранных сотрудников. Причем более половины из этих компаний — крупный бизнес. Еще 43% работодателей готовы к этому шагу, и лишь около 20% не планируют нанимать специалистов из-за рубежа, сообщают «Известия».

Интерес к зарубежным кадрам, особенно на массовые позиции, заметно усилился, сообщил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Если ранее о найме иностранцев заявляли только 5% работодателей, то теперь их доля значительно выше, а готовность к такому формату сотрудничества выросла с 23%.

Среди предпочтительных направлений лидируют страны ЕС (54%), государства СНГ (38%), а также ЕАЭС и Азия — КНР, КНДР, Таиланд и Камбоджа (по 21%). Каждый восьмой респондент готов нанять соискателей из Африки включая ЦАР, Нигерию и Зимбабве, а также из Индии (по 13%).

Привлечение работников из визовых государств проводится через систему квот. В июле 2025 года Минтруд сообщал, что общий лимит на этот год установлен на уровне 235 тыс. человек, из которых 72 тыс. предназначены для граждан Индии.

На 2026 год объем квоты увеличен на 19% — до 279 тыс. человек. По подсчетам «Известий», это максимальный показатель как минимум за последнее десятилетие.
