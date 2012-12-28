Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Две ракеты попытались атаковать Чувашию
Также в восьми регионах Поволжья впервые был введен режим ракетной опасности.
Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Аналогичное предупреждение действует для Свердловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областей, а также для Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Пермского края, —передает Bfm.ru.
О первом введении режима «Ракетная опасность» на территории Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае сообщили местные власти.
В Казани и аэропортах Нижнекамска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Альметьевске приостановлено движение общественного транспорта, а пассажиров и водителей просят немедленно укрыться.
Глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил: «В городе может быть слышен сигнал сирен. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем». Он добавил, что дети из образовательных учреждений перемещаются в укрытия под наблюдением педагогов и сотрудников служб безопасности.
В Зеленодольском районе глава района Михаил Афанасьев рекомендовал жителям использовать коридоры, ванные комнаты, подземные переходы, парковки или цокольные этажи для укрытия и держаться на безопасном расстоянии от зданий. Мэрия Казани отметила, что в детских садах и школах дети находятся в специально оборудованных зонах под присмотром педагогов.
В Татарстане граждан призвали соблюдать осторожность, а учащихся учебных заведений перевели в безопасные помещения под присмотр преподавателей.
