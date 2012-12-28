Все новости
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
В Липецкой области воздушная тревога
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Житель Задонска попался на публикации дипфейков и порно
4 марта в области сработают сирены: пройдет проверка системы оповещения
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
В России
52
сегодня, 15:40

Две ракеты попытались атаковать Чувашию

Также в восьми регионах Поволжья впервые был введен режим ракетной опасности.

Две ракеты пытались атаковать Чувашию. Одну из них сбили, вторая изменила курс и улетела в сторону соседней республики. Об этом сообщили в правительстве республики, — передают «Вести».

Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Аналогичное предупреждение действует для Свердловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областей, а также для Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Пермского края, —передает Bfm.ru.

О первом введении режима «Ракетная опасность» на территории Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае сообщили местные власти.

В Казани и аэропортах Нижнекамска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Альметьевске приостановлено движение общественного транспорта, а пассажиров и водителей просят немедленно укрыться.

Глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил: «В городе может быть слышен сигнал сирен. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем». Он добавил, что дети из образовательных учреждений перемещаются в укрытия под наблюдением педагогов и сотрудников служб безопасности.

В Зеленодольском районе глава района Михаил Афанасьев рекомендовал жителям использовать коридоры, ванные комнаты, подземные переходы, парковки или цокольные этажи для укрытия и держаться на безопасном расстоянии от зданий. Мэрия Казани отметила, что в детских садах и школах дети находятся в специально оборудованных зонах под присмотром педагогов.

В Татарстане граждан призвали соблюдать осторожность, а учащихся учебных заведений перевели в безопасные помещения под присмотр преподавателей.
