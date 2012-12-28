В Госдуму внесли закон о страховании средств на электронных кошельках

Законопроект, предусматривающий распространение на электронные денежные средства системы страхования по аналогии с банковскими вкладами, внесен на рассмотрение в Госдуму. Изменения предлагается внести в законы «О страховании вкладов в банках РФ» и «О несостоятельности (банкротстве)».