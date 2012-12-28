Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Паводок угрожает почти 70 населённым пунктам в Кемеровской области
В зону возможного подтопления попали около шести тысяч домов.
«В Кемерове в зоне риска находится частный сектор завокзальной части — из-за скопления снега на территории старого аэропорта. Жителям советуют застраховать свои дома от весеннего паводка. Часть собственников это уже сделала», — пишет издание.
На случай, если паводок случится, в Кузбассе предусмотрена группировка из 10 тысяч спасателей и трех тысяч единиц техники.
